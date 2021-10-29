Вибори мера Харкова: дільницям видадуть по 500 масок та п'ять костюмів

Вже цієї неділі, 31 жовтня, у Харкові відбудуться позачергові вибори мера . Оскільки голосування буде проходити в умовах карантину, то виборчим дільницям видали засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Як розповіла голова Шевченківської ТВК Людмила Мосежна, кожна виборча комісія отримає по 500 медичних масок та по п'ять захисних костюмів на дільницю.

Засоби захисту призначені для тих, хто проводитиме голосування вдома. Видати засоби захисту усім членам дільниць планували до обіду 29 жовтня.