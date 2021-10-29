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Вибори мера Харкова: дільницям видадуть по 500 масок та п'ять костюмів

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Харків, П'ятниця 29 жовтня 2021 16:11
Вибори мера Харкова: дільницям видадуть по 500 масок та п'ять костюмів Фото: вибори мера Харкова будуть проходити в умовах карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вже цієї неділі, 31 жовтня, у Харкові відбудуться позачергові вибори мера. Оскільки голосування буде проходити в умовах карантину, то виборчим дільницям видали засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як розповіла голова Шевченківської ТВК Людмила Мосежна, кожна виборча комісія отримає по 500 медичних масок та по п'ять захисних костюмів на дільницю.

Засоби захисту призначені для тих, хто проводитиме голосування вдома. Видати засоби захисту усім членам дільниць планували до обіду 29 жовтня.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як на виборах мера Харкова будуть голосувати COVID-пацієнти.

Крім того, стало відомо, чи скасують вибори, якщо Харків потрапить у "червону" зону.

Також на РБК-Україна ви можете ознайомитися з рейтингом кандидатів в мери Харкова.

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Кандидати в мери Харкова
Кандидати в мери Харкова
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Рейтинг кандидатів
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