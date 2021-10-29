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Выборы мэра Харькова: участкам выдадут по 500 масок и пять костюмов

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Харьков, Пятница 29 октября 2021 16:11
Выборы мэра Харькова: участкам выдадут по 500 масок и пять костюмов Фото: выборы мэра Харькова будут проходить в условиях карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже в это воскресенье, 31 октября, в Харькове состоятся внеочередные выборы мэра. Поскольку голосование будет проходить в условиях карантина, то избирательным участкам выдали средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильное".

Как рассказала глава Шевченковской ТИК Людмила Мосежна, каждая избирательная комиссия получит по 500 медицинских масок и по пять защитных костюмов на участок.

Средства защиты предназначены для тех, кто будет проводить голосование на дому. Выдать средства защиты всем членам участков планировали к обеду 29 октября.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как на выборах мэра Харькова будут голосовать COVID-пациенты.

Кроме того, стало известно, отменят ли выборы, если Харьков попадет в "красную" зону.

Также на РБК-Украина вы можете ознакомиться с рейтингом кандидатов в мэры Харькова.

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