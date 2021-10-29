Выборы мэра Харькова: участкам выдадут по 500 масок и пять костюмов

Уже в это воскресенье, 31 октября, в Харькове состоятся внеочередные выборы мэра . Поскольку голосование будет проходить в условиях карантина, то избирательным участкам выдали средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильное" .

Как рассказала глава Шевченковской ТИК Людмила Мосежна, каждая избирательная комиссия получит по 500 медицинских масок и по пять защитных костюмов на участок.

Средства защиты предназначены для тех, кто будет проводить голосование на дому. Выдать средства защиты всем членам участков планировали к обеду 29 октября.