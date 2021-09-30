ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса

Новость на русском →
Харків, Четвер 30 вересня 2021 12:00
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса У Харкові оберуть мера майже через рік після смерті Геннадія Кернеса (Фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Через місяць харків'яни обиратимуть нового мера. Сьогодні останній день, коли кандидати можуть зареєструватися для участі у виборчих перегонах. Хто вже вступив у боротьбу за крісло мера і яким може бути її результат – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Виборча кампанія в Харкові наближається до фінішної прямої. Через місяць, 31 жовтня, городяни відправляться на дільниці для голосування, щоб обрати нового мера. І хоча сама кампанія офіційно почалася менше трьох тижнів тому, її фаворити були відомі задовго до старту.

В.о. мера Ігор Терехов, який керує містом після смерті Геннадія Кернеса, і екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін ще з весни привели свої штаби в бойову готовність. Обидва кандидати вже зареєструвалися для участі у виборах.

Терехов іде під брендом підконтрольного йому "Блоку Кернеса – Успішний Харків". Це явно додасть йому "козирів", адже політсила покійного мера користується великою підтримкою серед місцевих жителів. Добкін балотується як самовисуванець, але за підтримки "Опозиційної платформи - За життя", яка має непогані позиції в Харкові. На останніх виборах до міськради вона взяла майже 21% голосів і друге місце, поступившись тільки "Блоку Кернеса". Про свою позицію ОПЗЖ заявила тільки вчора, підтримка цієї партії може зміцнити шанси Добкіна.

Опитані виданням аналітики і політологи вважають, що головна сутичка розгорнеться між цими двома кандидатами. Але інтриги, що здатні вплинути на фінальну розстановку сил, залишаються. І щонайменше одна з них може прояснитися вже сьогодні – в останній день реєстрації для бажаючих поборотися за посаду мера. Чи з'являться в списку кандидатів інші сильні фігури, які можуть втрутиться в цю дуель – поки ще відкрите питання.

Боротьба за спадщину

Зараз досить важко оцінити рейтинги потенційних претендентів на посаду мера. З липня ніяких опитувань від провідних соціологічних компаній щодо електоральних настроїв харків'ян у відкритому доступі не публікувалося.

Останнє дослідження групи "Рейтинг" показало, що найбільше шансів на перемогу, якби вибори пройшли на початку липня – у Ігоря Терехова. Він би набрав майже 43% голосів, а Михайло Добкін – 18%, випливає з опитування групи.

Обидва політики в різний період життя Кернеса були його найближчими соратниками. Їхні кампанії багато в чому схожі. І Терехов, і Добкін вибудовують свою кампанію на асоціації з покійним мером, змагаючись за те, хто із них більш підходящий наступник. І обидва приміряють на себе образ господарника.

Аналітики "Чесно" зазначили, що недавно міська влада відкрила в Харкові зоопарк – іміджевий проект Терехова – куди можна потрапити, залишивши цілий набір своїх персональних даних.

Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса

Михайло Добкін (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У штабі Добкіна задіюють схожі методи. У його хабах, розташованих по місту, можна заповнити анкету із особистими даними для отримання статусу прихильника. Паралельно Добкін анонсував, що виплатить харків'янам по 2 тисячі гривень допомоги на оплату "комуналки" у разі його перемоги на виборах. Бажаючим отримати компенсацію пропонують заповнити заявку, залишивши копію свого паспорта та коду. Як можуть використовуватися ці дані виборців – залежить від методів роботи партійних технологів.

Терехов і Добкін ведуть боротьбу не тільки в "полях" і ЗМІ, але і в соцмережах. За даними руху "Чесно", найбільше на рекламу в інтернеті було витрачено зі сторінок, що агітують за Терехова. Сума витрат за період спостереження склала приблизно 30 тисяч доларів, каже регіональний аналітик "Чесно" в Харкові Олександра Щукіна. На користь Добкіна було витрачено на рекламу в онлайні майже стільки ж.

"Його сторінки одночасно робили і антирекламу нинішньому в. о. мера. На третьому місці опинилися сторінки, що підтримують Аліну Мустафаєву, депутата міськради від "Слуги народу". Рекламу на її користь ми зафіксували ще з січня - лютого, зараз обсяг витрат сягає приблизно 20 тисяч доларів", – розповіла виданню представник "Чесно".

Раніше Мустафаєва заявляла про намір поборотися за посаду міського голови. Але якщо вона і піде на вибори, то, найімовірніше, самовисуванцем. У "Слузі народу" вирішили не висувати свого кандидата в мери.

Раніше один зі співрозмовників в команді Зеленського пояснював, що у них немає на прикметі рейтингової фігури, яка може набрати більше, ніж кілька відсотків голосів. А варіант, коли їхній кандидат опиниться в аутсайдерах, правлячій партії явно не до душі. Тому, як стверджують джерела РБК-Україна, в команді Зеленського вирішили неформально підтримати Терехова. І це, до речі, ще один з його "козирів" – у Добкіна арсенал можливостей скромніший.

"Асиметрія ресурсів дуже значна. Я бачу, які великі можливості у Терехова, і як їх зараз порівняно мало у Добкіна, по всіх фронтах: в плані зовнішньої агітації, роботи з регіональними ЗМІ, за винятком центрального телебачення. Добкін намагається щось робити – він проводить зустрічі, випускає газети, веде соцмережі. Але їхні можливості неспівмірні", – сказав у розмові з РБК-Україна харківський політолог, експерт аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв.

Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса

Ігор Терехов (Фото: facebook.com/igor.terehov.kh)

Він допускає, що обидва кандидати продовжать боротьбу в другому турі. Але не виключено, що до дня голосування розстановка сил і навіть пара фіналістів може змінитися.

Третій фактор

Один із факторів, який може перетасувати будь-які прогнози – це участь або неучасть у мерській гонці екс-голови Харківської ОДА Юлії Світличної. У липневих соцопитуваннях вона посідала третє місце з 11,3% голосів. За рейтингом довіри серед городян, згідно з цим же опитуванням, вона поступалася тільки Терехову.

Ніякої кампанії в місті Світлична не починала і поки зберігає мовчання з приводу своїх планів на вибори. РБК-Україна звернулося до неї за коментарем, але на момент виходу матеріалу наше питання залишилося без відповіді.

"Ми помітили, що з шести громадських організацій, які спостерігатимуть за виборами в Харкові, три – пов'язані зі Світличною, дві – з Тереховим. Тобто інтерес до виборчого процесу у її команди є", – каже Олександра Щукіна.

На довиборах навесні минулого року Світлична заявила про своє бажання балотуватися до Ради в останні дні реєстрації кандидатів. Якщо ж вона вплутається в боротьбу за головне крісло Харкова, тоді і перелік основних фаворитів буде ширшим.

"Мені невідома свіжа соціологія, але з огляду на те, як штаб Терехова включився мінусувати її, то, очевидно, що вона представляє для них загрозу. Можливо, дослідження показали їм, що в разі висунення Світлична набагато більше забере електорату в Терехова, ніж у Добкіна. Думаю, якщо вона балотуватиметься, то вибори точно не закінчаться першим туром", – припустив Антон Авксентьєв.

З цим сценарієм погоджується і політолог Володимир Фесенко. За його оцінкою, висунення Світличної, дійсно, більше шкодить Терехову, ніж Добкіну.

"Втім, на минулих місцевих виборах її партія взяла не так вже й багато – приблизно 7%. Коли соціологи вимірювали її особистий рейтинг – він вищий. Думаю, що реально вона може взяти третє місце. Але в разі висунення вона буде здебільшого концентрувати той електорат, який голосував за проєвропейські та проукраїнські партії", – сказав Фесенко.

Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса

Юлія Світлична (Фото: facebook.com/ЮлияСветличная)

Кілька місяців політсили з цієї електоральної ніші вели переговори про висунення єдиного кандидата, але їхні спроби завершилися провалом. За підсумками таємного голосування делегатів від шести парті перемогу отримав представник Нацкорпусу Костянтин Немічев. Але в підсумку він піде в мери як самовисуванець.

У "Європейській солідарності" були незадоволені цим вибором і вирішили висунути свого кандидата – голову їхньої фракції в облраді Олександра Скорика. Його вирішили також підтримати і в "Голосі".

Ще одним сильним суперником у мерській гонці міг би стати нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман. На минулорічних виборах він посів друге місце, програвши Геннадію Кернесу. Зараз він ніякої кампанії в місті не веде і кілька обставин вказують на те, що він, імовірно, надає непублічну підтримку Михайлу Добкіну.

На будівлі корпорації Фельдмана АВЕК як і раніше зображений величезний банер Добкіна. У серпні він проводив зустріч з харків'янами на ринку "Барабашово", який також пов'язаний з Фельдманом. РБК-Україна звернулося до нього за коментарем щодо його участі у виборах, але до виходу публікації відповіді не отримало.

***

Судячи з тих меседжів, які запускають в публічну площину штабісти Терехова, їхнє завдання-максимум – здобути перемогу одним туром. Підсобити цьому сценарію може традиційно низька для місцевих виборів явка. Під час минулорічного голосування вона склала приблизно 32%, зазначив Авксентьєв. Цього року вона може виявитися ще меншою через епідемічну ситуацію в Харкові, який близький до переходу в червону зону.

"Якщо ж явка буде невисокою, питома вага контрольованого електорату, бюджетників, співробітників комунальних підприємств посилюється. А у влади в день голосування завжди є важелі по мобілізації своїх прихильників", – пояснив політолог.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генадій Кернес Харків Михайло Добкін Евгений Терехов Юлия Светличная Вибори мера
NEWS
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС