Коли пройдуть вибори мера Харкова 2021: дата
Харків цього року обиратиме нового мера після того, як попередній міський голова Геннадій Кернес помер від ускладнень COVID-19 незадовго після перемоги на виборах. Голосування відбудеться в останню неділю жовтня.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Коли будуть вибори
Наприкінці березня Верховна рада проголосувала за призначення позачергових виборів мера Харкова. Постанову, в якій пропонувалося призначити голосування на останню неділю жовтня, підтримали 249 народних депутатів.
Тож, згідно з прийнятим документом, вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня.
На крісло мера Харкова спочатку претендували 13 кандидатів, але троє з них подали заяву про вихід з виборчих перегонів. Серед кандидатів, зокрема, чинний виконувач обов'язки мера Ігор Терехов, а також колишній міський голова Михайло Добкін.
Список кандидатів
За крісло мера Харкова боротимуться:
- Віктор Величков,
- Михайло Добкін,
- Дмитро Маринін,
- Аліна Мустафаєва,
- Костянтин Немічев,
- Володимир Плетньов,
- Сергій Ряполов,
- Олександр Скорик,
- Ігор Терехов,
- Денис Ярославський.
Ще троє кандидатів - Олександр Кондрусик, Микола Кукуріка та Валерій Говоров - передумали брати участь у виборах та подали до виборчої комісії відповідні заяви. Після цього міський виборчком скасував реєстрацію цих трьох осіб кандидатами в мери Харкова.
Як виглядатиме бюлетень
Харківська міська територіальна виборча комісія затвердила бюлетень на виборах мера Харкова. Він міститиме перелік кандидатів в алфавітному порядку з короткими відомостями про кожного претендента.
Які документи треба взяти на вибори
Для того, щоб отримати виборчий бюлетень на дільниці та проголосувати за кандидата в мери, харків'янам потрібно взяти з собою один з наступних документів:
- паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або ID-картки);
- тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
- військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).
Що робити, якщо зіпсував бюлетень
Якщо ви випадково припустилися помилки в бюлетені та зіпсували його, то ви можете негайно про це повідомити письмовою заявою члена дільничної виборчої комісії, який видавав вам бюлетень, та попросити видати новий документ.
Новий бюлетень видається лише в обмін на зіпсований та лише один раз.
Нагадаємо, за результатами останнього опитування, нового мера Харкова можуть обрати в першому турі, оскільки один з кандидатів може набрати понад 50% голосів.
Більше про майбутні вибори ви можете прочитати в матеріалі "Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса".