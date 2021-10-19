Коли пройдуть вибори мера Харкова 2021: дата

Харків цього року обиратиме нового мера після того, як попередній міський голова Геннадій Кернес помер від ускладнень COVID-19 незадовго після перемоги на виборах. Голосування відбудеться в останню неділю жовтня.

Коли будуть вибори

Наприкінці березня Верховна рада проголосувала за призначення позачергових виборів мера Харкова. Постанову, в якій пропонувалося призначити голосування на останню неділю жовтня, підтримали 249 народних депутатів.

Тож, згідно з прийнятим документом, вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня.

На крісло мера Харкова спочатку претендували 13 кандидатів, але троє з них подали заяву про вихід з виборчих перегонів. Серед кандидатів, зокрема, чинний виконувач обов'язки мера Ігор Терехов, а також колишній міський голова Михайло Добкін.

Список кандидатів

За крісло мера Харкова боротимуться:

Віктор Величков,

Михайло Добкін,

Дмитро Маринін,

Аліна Мустафаєва,

Костянтин Немічев,

Володимир Плетньов,

Сергій Ряполов,

Олександр Скорик,

Ігор Терехов,

Денис Ярославський.

Ще троє кандидатів - Олександр Кондрусик, Микола Кукуріка та Валерій Говоров - передумали брати участь у виборах та подали до виборчої комісії відповідні заяви. Після цього міський виборчком скасував реєстрацію цих трьох осіб кандидатами в мери Харкова.

Як виглядатиме бюлетень

Харківська міська територіальна виборча комісія затвердила бюлетень на виборах мера Харкова. Він міститиме перелік кандидатів в алфавітному порядку з короткими відомостями про кожного претендента.

Які документи треба взяти на вибори

Для того, щоб отримати виборчий бюлетень на дільниці та проголосувати за кандидата в мери, харків'янам потрібно взяти з собою один з наступних документів:

паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або ID-картки);

тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Що робити, якщо зіпсував бюлетень

Якщо ви випадково припустилися помилки в бюлетені та зіпсували його, то ви можете негайно про це повідомити письмовою заявою члена дільничної виборчої комісії, який видавав вам бюлетень, та попросити видати новий документ.

Новий бюлетень видається лише в обмін на зіпсований та лише один раз.