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Ізраїль може пустити громадян з-за кордону для голосування на виборах парламенту

Новость на русском → Ізраїль, Неділя 28 лютого 2021 18:04
Ізраїль може пустити громадян з-за кордону для голосування на виборах парламенту Фото: аеропорт Тель-Авіва (timesofisrael.com)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Ізраїлю розглядає можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє Times Of Israel.

Міністерство транспорту розробляє план, який дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії коронавірусу і обмежень на авіасполучення в країні. В рамках нього громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від комітету з питань дозволів. Опозиція розцінювала сам факт створення цього органу як бажання прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху допускати в країну потенційних виборців його партії.

Поки невідомо, чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається проходити карантин у призначених для цього готелях чи дозволять піти на самоізоляцію вдома із застосуванням електронних браслетів для відстеження пересувань.

Нагадаємо, ізраїльський Кнесет 23-го скликання припинив своє існування в грудні. Позачергові вибори до парламенту повинні пройти 23 березня 2021 року.

Парламент розпустили через відсутність затвердженого державного бюджету. Після того, як 21 грудня Кнесет відхилив компроміс, який дозволяє відкласти прийняття бюджету, у депутатів було менше доби для того, щоб провести законопроект про розпуск Кнесету.

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