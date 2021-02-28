Ізраїль може пустити громадян з-за кордону для голосування на виборах парламенту

Уряд Ізраїлю розглядає можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.

Міністерство транспорту розробляє план, який дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії коронавірусу і обмежень на авіасполучення в країні. В рамках нього громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від комітету з питань дозволів. Опозиція розцінювала сам факт створення цього органу як бажання прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху допускати в країну потенційних виборців його партії.

Поки невідомо, чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається проходити карантин у призначених для цього готелях чи дозволять піти на самоізоляцію вдома із застосуванням електронних браслетів для відстеження пересувань.