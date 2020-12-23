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В Ізраїлі розпустили парламент

Ізраїль, Середа 23 грудня 2020 00:59
В Ізраїлі розпустили парламент
Фото: глава уряду Біньямін Нетаніягу (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Ізраїльський Кнесет 23-го скликання припинив своє існування. Позачергові вибори до парламенту повинні пройти 23 березня 2021 року.

Про це повідомляє Times of Israel.

Парламент розпустили через відсутність затвердженого державного бюджету. Після того, як 21 грудня Кнесет відхилив компроміс, який дозволяє відкласти прийняття бюджету, у депутатів було менш як доба для того, щоб провести законопроект про розпуск Кнесету.

Наступні вибори мають відбутися 23 березня 2021 року. Голова Центральної виборчої комісії Орлі Адес попередила, що в умовах пандемії голосування може тривати кілька днів.

2 грудня ізраїльські парламентарії в попередньому читанні схвалили законопроект про розпуск парламенту. Нагадаємо, в березні в Ізраїлі відбулися треті за рік парламентські вибори, які стали останніми. Двічі ізраїльському парламенту не вдавалося сформувати уряд.

Як повідомляло РБК-Україна, після довгих переговорів новий уряд Ізраїлю було сформовано в середині травня.

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