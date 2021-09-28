ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера

Новость на русском →
Харків, Вівторок 28 вересня 2021 12:15
Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера Фото: в Харкові пройдуть вибори мера (facebook.com/kharkovgovernment)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові на 31 жовтня заплановано проведення виборів мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів, документи можна подати до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міської ради Харкова.

До Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста від:

  1. Костянтина Немічева - голови громадської ради при Харківській державній адміністрації,
  2. Михайла Добкіна - колишнього голови Харківської обладміністрації,
  3. Валерія Говорова - депутата Харківської обласної ради,
  4. Дмитра Мариніна - депутата Харківської міської ради,
  5. Олександра Кондрусика - підприємця,
  6. Ігора Теріхова - секретара Харківської міської ради,
  7. Володимира Плетньова - депутата Харківської міськради від "Партії Шарія".

Їх зареєстрували.

Одному з кандидатів у мери Харкова відмовили у реєстрації. Мешканцю Харкова Віктору Кеммелю відмовили через неповний пакет документів.

Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, "Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибори
NEWS
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду