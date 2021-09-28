Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера
Фото: в Харкові пройдуть вибори мера (facebook.com/kharkovgovernment)
У Харкові на 31 жовтня заплановано проведення виборів мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів, документи можна подати до 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міської ради Харкова.
До Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста від:
- Костянтина Немічева - голови громадської ради при Харківській державній адміністрації,
- Михайла Добкіна - колишнього голови Харківської обладміністрації,
- Валерія Говорова - депутата Харківської обласної ради,
- Дмитра Мариніна - депутата Харківської міської ради,
- Олександра Кондрусика - підприємця,
- Ігора Теріхова - секретара Харківської міської ради,
- Володимира Плетньова - депутата Харківської міськради від "Партії Шарія".
Їх зареєстрували.
Одному з кандидатів у мери Харкова відмовили у реєстрації. Мешканцю Харкова Віктору Кеммелю відмовили через неповний пакет документів.
Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.