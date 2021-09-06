ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 вересня 2021 20:33
"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова Фото: Давид Арахамія, глава фракції СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія вирішила не висувати свого кандидата на виборах мера Харкова. Таке рішення він пояснив тим, що партія не має сильного кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за результатами з'їзду партії "Слуга народу".

"Я спілкувався з харків'янами. Ми не будемо висувати (кандидата в мери Харкова - ред.), бо немає сильної кандидатури, яка могла б боротися (за цю посаду - ред.)", - сказав Арахамія.

Таке рішення підтвердив і голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, додавши, що представники політсили можуть піти на вибори, але як самовисуванці.

"Скоріш за все, наша партія не буде висувати кандидата. Я думаю, що депутати міської чи інших рад від "Слуги народу" можуть висуватися, але це буде самовисування. Вони не зможуть використовувати символіку", - пояснив він.

Водночас Корнієнко додав, що наразі в "Слузі народу" не визначилися, кого будуть підтримувати на виборах харківського мера.

"Ми будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо тоді говорити, що підтримуватимемо чесні перегони", - сказав нардеп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа Вибори мера Харків
NEWS
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
DAILY
Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики