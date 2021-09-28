Выборы в Харькове: кто претендует на кресло мэра
Фото: в Харькове пройдут выборы мэра (facebook.com/kharkovgovernment)
В Харькове на 31 октября запланировано проведение выборов мэра города. На эту должность претендуют минимум семь кандидатов, документы можно подать до 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт городского совета Харькова.
В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступили заявления о самовыдвижении на должность мэра города от:
- Константина Немичева - главы Общественного совета при Харьковской государственной администрации,
- Михаила Добкина - бывшего главы Харьковской обладминистрации,
- Валерия Говорова - депутата Харьковского областного совета,
- Дмитрия Маринина - депутата Харьковского городского совета,
- Александра Кондрусика - предпринимателя,
- Игоря Терихова - секретаря Харьковского городского совета,
- Владимира Плетнева - депутата Харьковского горсовета от "Партии Шария".
Зарегистрировали почти всех, кроме Терехова. Он только подал документы и его кандидатуру еще рассматривают.
Одному из кандидатов в мэры Харькова отказали в регистрации. Жителю Харькова Виктору Кеммелю отказали из-за неполного пакета документов.
Выборы состоятся 31 октября 2021 года.