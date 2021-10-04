Вибори в Харкові: на крісло мера претендують 13 кандидатів (список)

На вибори в мери Харкова зареєстрували 13 кандидатів. Двом бажаючим було відмовлено в реєстрації.

На посаду голови Харківської міськради претендують:

Костянтин Немічев, Михайло Добкін, Валерій Говоров, Дмитро Маринин, Олександр Кондрусик, Володимир Плетньов, Ігор Терехов, Олександр Скорик, Аліна Мустафаєва, Микола Кукуріка, Денис Ярославський, Сергій Ряполов, Віктор Волочков.

ТВК відмовила в реєстрації кандидатом на пост міського голови Абдуллаєву Іджрану Ягуб Огли, так як він подав не повний пакет документів, а саме - не вніс грошову заставу.

"Таким чином, у нас 13 зареєстрованих кандидатів. Якщо жоден з кандидатів не відмовиться від балотування, і жодна з партій і організацій не відкличе свого кандидата, то бюлетень складатиметься з 13 кандидатів", - уточнила Поп.

Текст виборчого бюлетеня затверджується 13 жовтня.