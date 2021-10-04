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Вибори в Харкові: на крісло мера претендують 13 кандидатів (список)

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Харків, Понеділок 04 жовтня 2021 13:40
Вибори в Харкові: на крісло мера претендують 13 кандидатів (список) Фото: на вибори в мери Харкова зареєстрували 13 кандидатів (facebook.com/kharkovgovernment)
Автор: Анастасія Рокитна

На вибори в мери Харкова зареєстрували 13 кандидатів. Двом бажаючим було відмовлено в реєстрації.

Про це заявила член робочої групи Харківської ТВК Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "Об'єктив".

На посаду голови Харківської міськради претендують:

  1. Костянтин Немічев,
  2. Михайло Добкін,
  3. Валерій Говоров,
  4. Дмитро Маринин,
  5. Олександр Кондрусик,
  6. Володимир Плетньов,
  7. Ігор Терехов,
  8. Олександр Скорик,
  9. Аліна Мустафаєва,
  10. Микола Кукуріка,
  11. Денис Ярославський,
  12. Сергій Ряполов,
  13. Віктор Волочков.

ТВК відмовила в реєстрації кандидатом на пост міського голови Абдуллаєву Іджрану Ягуб Огли, так як він подав не повний пакет документів, а саме - не вніс грошову заставу.

"Таким чином, у нас 13 зареєстрованих кандидатів. Якщо жоден з кандидатів не відмовиться від балотування, і жодна з партій і організацій не відкличе свого кандидата, то бюлетень складатиметься з 13 кандидатів", - уточнила Поп.

Текст виборчого бюлетеня затверджується 13 жовтня.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня пройдуть вибори мера. Сама кампанія офіційно почалася менше трьох тижнів тому, але її фаворити були відомі задовго до старту.

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