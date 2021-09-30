Вибори мера Харкова: хто основні фаворити

У Харкові 31 жовтня пройдуть вибори мера. Сама кампанія офіційно почалася менше трьох тижнів тому, але її фаворити були відомі задовго до старту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса ".

Ігор Терехов

Терехов зараз керує містом після смерті Геннадія Кернеса.

Терехов йде під брендом підконтрольного йому "Блоку Кернеса - успішний Харків".

Михайло Добкін

Добкін раніше очолював Харківську ОДА. Він балотується як самовисуванець, але за підтримки "Опозиційної платформи - За життя", що має непогані позиції в Харкові.

На місцевих виборах до міськради вона взяла майже 21% голосів і друге місце, поступившись тільки "Блоку Кернеса".

У матеріалі йдеться, що опитані виданням аналітики і політологи вважають, що головна сутичка розгорнеться між цими двома кандидатами. Але зареєструватися можуть ще й інші кандидати.

Юлія Світлична

Один з факторів, який може перетасувати будь-які прогнози - це участь або неучасть у мерській гонці екс-голови Харківської ОДА Юлії Світличної. У липневих соцопитуваннях вона посідала третє місце з 11,3% голосів.

Однак, ніякої кампанії в місті Світлична не починала.

"Ми помітили, що з шести громадських організацій, які спостерігатимуть за виборами в Харкові, три - пов'язані зі Світличною, дві - з Тереховим. Тобто інтерес до виборчого процесу у її команди є", - говорить регіональний аналітик "Чесно" в Харкові Олександра Щукіна.

Якщо ж Світлична вплутається в боротьбу за головне крісло Харкова, тоді і перелік основних фаворитів буде ширше. Харківський політолог, експерт аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв вважає, що якщо вона балотуватиметься, то вибори точно не закінчаться першим туром.

Політоглот Володимир Фесенко вважає, що висунення Світличної більше шкодить Терехову, ніж Добкіну.

"Втім, на минулих місцевих виборах її партія взяла не так вже й багато - близько 7%. Коли соціологи вимірювали її особистий рейтинг - він вищий. Думаю, що реально вона може взяти третє місце. Але в разі висунення вона буде в основному концентрувати той електорат, який голосував за проєвропейські та проукраїнські партії", - сказав Фесенко.