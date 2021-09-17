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В ОРДЛО відкрили майже 400 пунктів для онлайн-голосування на виборах до Держдуми РФ

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Донбас, П'ятниця 17 вересня 2021 13:33
В ОРДЛО відкрили майже 400 пунктів для онлайн-голосування на виборах до Держдуми РФ Фото: жителі окупованого Луганська голосують на російських виборах (lug-info.com)
Автор: Ілона Свиридова

На окупованому Донбасі для онлайн-голосування на виборах до Держдуми Російської Федерації відкрили майже 400 інформаційних центрів. Більша частина діє в окремих районах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що в окремих районах Луганської області відкрили 144 таких центрів, окремих районах Донецької області - 255. Як правило, в інформаційних центрах є волонтери, які консультують, як проголосувати на російських виборах.

Також повідомляється, що проголосувати жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами можуть і не виходячи з дому, якщо є стійкий інтернет.

Щоб скористатися системою російського електронного голосування, потрібен обліковий запис на Єдиному порталі державних послуг РФ.

Нагадаємо, сьогодні в Росії стартували триденні вибори до Держдуми, і для голосування з окупованого Донбасу до Ростовської області вивозять власників російських паспортів.

Також повідомлялося, що Україна закликає світову спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ.

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