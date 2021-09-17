Вибори до Держдуми РФ: українців вивозять автобусами з Донбасу для участі в голосуванні
Сьогодні в Росії пройшли триденні вибори до Держдуми. Для голосування, зокрема, залучають жителів окупованих територій Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Так, російське інформагенство опублікувало відео, де жителі окупованих територій сідають в автобуси.
"Автобуси з бажаючими проголосувати на виборах до Держдуми їдуть з "ЛНР" до Росії", - пише видання.
Як відомо, Росія планує залучити до участі в голосуванні жителів непідконтрольного Україні Донбасу з російськими паспортами, а також провести голосування в окупованому Криму.
Нагадаємо, раніше Верховна рада України звернулася до світової спільноти із закликом засудити вибори до Держдуми Російської Федерації.
РБК-Україна писало, що Європейський союз може не визнати результати виборів до російської Держдуми.