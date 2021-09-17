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Вибори до Держдуми РФ: українців вивозять автобусами з Донбасу для участі в голосуванні

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П'ятниця 17 вересня 2021 11:14
Вибори до Держдуми РФ: українців вивозять автобусами з Донбасу для участі в голосуванні Фото: українці з Донбасу голосуватимуть на виборах до Держдуми РФ (скріншот)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в Росії пройшли триденні вибори до Держдуми. Для голосування, зокрема, залучають жителів окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Так, російське інформагенство опублікувало відео, де жителі окупованих територій сідають в автобуси.

"Автобуси з бажаючими проголосувати на виборах до Держдуми їдуть з "ЛНР" до Росії", - пише видання.

Як відомо, Росія планує залучити до участі в голосуванні жителів непідконтрольного Україні Донбасу з російськими паспортами, а також провести голосування в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України звернулася до світової спільноти із закликом засудити вибори до Держдуми Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Європейський союз може не визнати результати виборів до російської Держдуми.

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Державна дума РФ Донбас Вибори
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