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Виборчу адресу змінили понад 300 тисяч українців

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 13:11
Виборчу адресу змінили понад 300 тисяч українців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найчастіше адресу голосування змінюють у Києві

Загальна кількість громадян України, які змінили місце голосування у першому турі президентських виборів 2019,  перевищила 300 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в Державному реєстрі виборців.

За даними реєстру, кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування без зміни виборчої адреси: 315 тисяч 725, в т.ч. членів окружних та дільничних виборчих комісій: 71 тисяча 125 осіб.

Загалом, послугою зміни виборчої дільниці скористались громадяни усіх регіонів України.

Таким чином, на виборах президента України виявили бажання проголосувати майже 93 тисячі переселенців з Донбасу. Зокрема, 63 869 виборців з Донецької області та 28 834 тисяч осіб з Луганської областей складають найбільшу кількість громадян, які проголосують не за місцем зареєстрованого місця проживання.

Також, змінили місце голосування 4419 громадян, зареєстрованих у Автономній республіці Крим.

Місцем голосування частіше за все обирають місто Київ, де побажали проголосувати 48,5 тисяч виборців. Окрім того, 2 853 громадян подали заяву про те, що проголосують закордоном.

Як повідомляло РБК-Україна, для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно.

У той же час для голосування у другому турі виборів заяву потрібно подавати знову.

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