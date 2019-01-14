Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала наблюдателей от 21 общественной организации

Фото: заседание ЦИК (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

ЦИК в понедельник разрешила еще 4 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах

Члены Центральной избирательной комиссии позволили еще четырем общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время проведения выборов президента-2019. Соответствующее решение было принято на открытом заседании ЦИК 14 января, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы комиссии Татьяны Слипачук, члены комиссии рассмотрели вопрос регистрации наблюдателей от организаций "Всеукраинская ассоциация избирательного процесса", "Лига избирателей", "Международная организация ТРИУМВИРАТ" и "Я за ЮВТ".

"15 "за". Решение принято единогласно", - заявила Слипачук.

Так, по данным ЦИК, по состоянию на 14 января комиссией зарегистрированы наблюдатели от 21 общественной организации.

"По состоянию на 14 января комиссия предоставила разрешение иметь наблюдателей на выборах президента 21 общественной организации", - добавили в Центризбиркоме.

РБК-Украина ранее анонсировало, что ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации общественных организаций для наблюдения за процессом голосования на выборах президента-2019.

Напомним, документы в ЦИК по состоянию на утро 14 января 2019 года подали 11 человек, претендующих на пост президента Украины. При этом на данный момент Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост президента.

Так, 4 января ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты - Игоря Шевченко, которому было выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины.