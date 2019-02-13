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Вибори-2019: ЦВК зареєструвала 90 спостерігачів від ОБСЄ

Новини » Вибори 2019    13.02.2019 - 17:36
Вибори-2019: ЦВК зареєструвала 90 спостерігачів від ОБСЄ
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК надала дозвіл для спостереження за виборами вже 226 міжнародним спостерігачам

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЧ) ОБСЄ на виборах 2019. Відповідне рішення було прийнято під час чергового засідання Центрвиборчкому 13 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

За відповідне рішення члени ЦВК проголосували одноголосно.

За словами речника ЦВК Костянтина Хівренко, наразі ЦВК надала дозвіл для спостереження за виборами вже 226 міжнародним спостерігачам.

Нагадаємо, раніше ЦВК затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 лютого ЦВК збільшила витрати на підготовку і проведення президентських виборів. Після внесених змін сума витрат комісії збільшилася на 9 млн 947 тис. 723 гривні і становить 275 млн 978 тис. 531 гривню.

Додамо, 12 лютого комісія надала дозвіл для спостереження за президентськими виборами ще 27 спостерігачам від міжнародних організацій.

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