Наєв розповів, як голосуватимуть військові в ООС

Фото: Сергій Наєв (www.mil.gov.ua)

На Донбасі серед військових не ведеться жодної передвиборчої агітації

Військові, що служать в районі операції Об'єднаних сил, голосуватимуть на виборах президента 2019 так само, як і решта громадян України. Як інформує РБК-Україна, про це розповів командувач операціює Об'єднаних сил Сергій Наєв телеканалу "Ua:Донбас".

За словами Наєва, віддати свій голос військові зможуть із паспортом на виборчих дільницях. Для тих військових, що перебуватимуть під час виборів на передових позиціях, підвіз скриньок із бюлетенями не передбачений.

"Там, де буде можливість відійти - то підуть проголосують. А де не буде такої можливості - значить, будуть продовжувати захищати", - сказав командувач ООС.

Наєв також додав, що серед військовослужбовців ООС жодної передвиборчої агітації не проводиться.

Нагадаємо, 8 березня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію трьох кандидатів на виборах президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року.