Вибори 2019: для зміни місця голосування у другому турі залишився тиждень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для зміни місця голосування на виборах 2019 необхідно звернутися до Держреєстру виборців

Другий тур виборів 2019 запланований на 21 квітня, відповідно до 15 квітня включно українці мають можливість змінити місце голосування. Докладніше про те, як голосувати не за пропискою - в матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, перший тур виборів в Україні відбувся 31 березня 2019 року. Участь у голосуванні, за даними Центральної виборчої комісії, взяли понад 18,8 млн осіб. При цьому, з них понад 300 тис. людей голосували не за місцем реєстрації.

Варто відзначити, що перед другим туром у українців, які бажають змінити місце голосування, є всього тиждень. Тоді як перед першим туром у громадян було для цього більше двох місяців. Обмеження у часі пов'язано з тим, що місце голосування не можна було змінити до офіційного оголошення результатів першого туру виборів і оголошення дати проведення повторного голосування.

Як переселенцям проголосувати у другому турі виборів 2019

Переселенці з окупованих Криму і Донбасу мають можливість взяти участь у повторному голосуванні на виборах президента 2019. Для участі в голосуванні даній категорії громадян необхідно звернутися в органи Держреєстру виборців з відповідною заявою.

Зазначимо, заяву для участі в голосуванні необхідно подати не пізніше, ніж за п'ять днів до виборів (до 15 квітня включно).

Як проголосувати не за місцем прописки

Громадяни України, не з числа переселенців, також мають можливість проголосувати не за місцем реєстрації. Для того, щоб взяти участь в голосуванні не по прописці їм необхідно також звернутися в органи Держреєстру виборців із заявою. Але, крім заяви, їм також необхідно надати документ, що підтверджує необхідність зміни місця голосування. Це може бути, наприклад, довідка з роботи або навчання.

При цьому, термін подання таких заяв, як і у випадку з переселенцями, - до 15 квітня включно. Як очікується, органи Держреєстру виборців будуть працювати без вихідних.

Кандидати в президенти у другому турі виборів 2019

Як відомо, 7 квітня Центрвиборчком оголосив офіційні результати виборів 2019. Згідно з підрахунками, перше місце посів Володимир Зеленський (30,24%), друге - Петро Порошенко (15,95%), третє - Юлія Тимошенко (13,40%), четверте - Юрій Бойко (11,67%), п'яте - Анатолій Гриценко (6,91%).

Як передбачено українським законодавством, якщо ніхто з кандидатів у президенти за результатами голосування не набирає більше 50% голосів, Центрвиборчком оголошує про проведення повторного голосування. У другий тур виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Таким чином, кандидатами в президенти, які вийшли у другий тур виборів є Зеленський і Порошенко.

Після оголошення офіційних результатів першого туру кандидати в президенти можуть проводити передвиборну агітацію аж до 24 години 19 квітня. Остання субота перед виборами - день тиші. У цей день заборонена будь-яка агітація.

Варто відзначити, що в останню п'ятницю перед виборами передбачено проведення дебатів кандидатів. Законом передбачено, що вони проводяться в студії "Суспільного". Разом з тим, за ініціативою Зеленського на даний момент обговорюється проведення дебатів на НСК "Олімпійський".