"Опора" повідомляє про перші порушення на виборах

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У одному з сіл у Житомирської області зафіксували порушення

В одномандатному виборчому окрузі №67 на дільницю №180302 в с. Городище (Житомирська область) бюлетені для голосування привезли зранку в день виборів в Раду з сусіднього села. Про це повідомляє спостерігач "Опори".

За словами голови комісії, їм не було де зберігати бюлетені.

"Бюлетені привезли із сусіднього села, на ранкове засідання у супроводі працівника поліції. Голова комісії сказала, що у них не було де їх зберігати", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ч. 13, ст. 82 закону України "Про вибори народних депутатів України": "Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого частиною третьою статті 84) перебуває під охороною поліцейського".

РБК-Україна писало, що порушення виборчого законодавства були зафіксовані ще до початку голосування. Найбільша кількість виявлених випадків пов'язана з незаконною агітацією, також правоохоронними органами було виявлено понад 300 випадків підкупу виборців. Зокрема, за вчорашній день тиші перед виборами правоохоронці отримали 570 повідомлень про порушення.

Найбільша кількість повідомлень було зафіксовано в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.