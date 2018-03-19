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На виборах президента Росії виборці не мали "реального вибору", - ОБСЄ

НовиниПолітика    19.03.2018 - 15:26
Фото: ЦВК Росії (cikrf.ru)
Фото: ЦВК Росії (cikrf.ru)

На виборах президента Росії відсутня справжня конкуренція

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявили, що під час голосування російські виборці не мали "реального вибору". Про це йшлося на проведеній в Москві прес-конференції представниками ОБСЄ, передає DW.

За словами директора Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Майкла Георга Лінка, обмеження прав на збори і вираження думки, а також перешкоди в реєстрації кандидатів звузили простір для політичної активності, "результатом чого став брак справжньої конкуренції".

"Вибір без реальної конкуренції - не справжній вибір", - зазначив Лінк, додавши, що ці вибори були відзначені "тиском на критичні голоси".

Також в ОБСЄ побачили "надзвичайно контрольоване політичне середовище".

Нагадаємо, на виборах президента Росії, які відбулися 18 березня 2018 року лідирує чинний глава держави Володимир Путін з результатом понад 70%.

Так, згідно з даними опитувань на виході з виборчих дільниць, Путін набрав 73,9% голосів виборців. На другому місці, за інформацією екзит-полів, виявився кандидат від КПРФ Павло Грудінін з результатом 11,2%. Третє місце посів лідер ЛДПР Володимир Жириновський - 6,7%. А опозиціонерка Ксенія Собчак набрала 2,5%.

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Теги: ОБСЄ, Російська Федерація, выборы
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