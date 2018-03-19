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На выборах президента России избиратели не имели "реального выбора", - ОБСЕ

НовостиПолитика    19.03.2018 - 15:26
Фото: ЦИК России (cikrf.ru)
Фото: ЦИК России (cikrf.ru)

На выборах президента России отсутствовала настоящая конкуренция

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что во время голосования российские избиратели не имели "реального выбора". Об этом говорилось на проведенной в Москве пресс-конференции представителями ОБСЕ, передает DW.

По словам директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Майкла Георга Линка, ограничения прав на собрание и выражение мнения, а также препятствия в регистрации кандидатов сузили пространство для политической активности, "результатом чего стала нехватка настоящей конкуренции".

"Выбор без реальной конкуренции - не настоящий выбор", - отметил Линк, добавив, что эти выборы были отмечены "постоянным давлением на критические голоса".

Также в ОБСЕ увидели "чрезвычайно контролируемую политическую среду".

Напомним, на выборах президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года лидирует действующий глава государства Владимир Путин с результатом в более 70%. 

Так, согласно данным опросов на выходе с избирательных участков, Путин набрал 73,9% голосов избирателей. На втором месте, по инфрмации экзит-полов, оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,2%. Третье место получил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,7%. А оппозиционерка Ксения Собчак набрала 2,5%.

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Теги: ОБСЕ, Российская Федерация, выборы
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