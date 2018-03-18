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Выборы президента России: экзитполы сообщают о победе Путина

НовостиПолитика    18.03.2018 - 20:17
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей

На выборах президента России, которые состоялись сегодня, 18 марта 2018 года, лидирует действующий глава государства Владимир Путин с результатом в более 70%. Об этом, ссылаясь на данные экзит-полов, сообщают российские СМИ.

Так, согласно данным опросов на выходе с избирательных участков, Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей.

На втором месте, по инфрмации экзит-полов, оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,2%.

Третье место получил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,7%. А оппозиционерка Ксения Собчак набрала 2,5%.

Опрос проводился на 1.200 избирательных участков. Всего было опрошено 162.601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

Известно, что первые результаты голосования будут объявлены в 21:00 по московскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе выборов в России сегодня, 18 марта 2018 года, в городе Артем был зафиксирован вброс бюллетеней. 

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