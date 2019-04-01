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Кібербезпека ЦВК системно спрацювала в ніч виборів, - Сліпачук

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 10:38
Кібербезпека ЦВК системно спрацювала в ніч виборів, - Сліпачук
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз ЦВК відстежує результати в оперативному режимі

Кібербезпека Центральної виборчої комісії системно спрацювала в ніч виборів президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу 1 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в даний час ЦВК відстежує результати в оперативному режимі.

"ЦВК системно працює. Кібербезпека відпрацювала своє належне. Вдячні нашим партнерам, які приєдналися до цієї системи. Тому ми зараз відслідковуємо результати в оперативному режимі. Так кількість спостерігачів дає можливість спокійно дивитися на результати", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки заявила, що спецслужби РФ планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України у день виборів президента України.

Раніше СБУ повідомила, що напередодні виборів в Україні в соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби Російської Федерації.

Як повідомляло РБК-Україна, російські спецслужби готували теракт у метро Харкова напередодні виборів президента.

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