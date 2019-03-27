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РФ планує заразити сервер ЦВК "вірусом-закладкою", - розвідка

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 16:06
РФ планує заразити сервер ЦВК "вірусом-закладкою", - розвідка
Ілюстративне фото (unsplash.com)

РФ планує провести безпрецедентні кібератаки на сервери ЦВК та окружних виборчих комісій

Служба зовнішньої розвідки заявляє, що спецслужби Російської Федерації планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України у день виборів президента України. Про це повідомляється на сайті розвідки.

У СЗР повідомили, що Росія планує провести безпрецедентні кібератаки на сервери ЦВК та окружних виборчих комісій України у день президентських виборів 31 березня з метою поставити під сумнів легітимність виборчого процесу.

Так, РФ планує зараження "вірусом-закладкою", який здатен спотворювати статистичні дані серверів і комп’ютерів виборчих округів і дільниць. Активувати цю програму планується у день виборів атакою вірусів інших типів, спрямованих на перешкоджання передачі даних до ЦВК та централізованого підрахунку голосів у режимі онлайн.

За інформацією СЗР, для запланованих атак будуть використовувати програми-шкідники, розроблені російськими спецслужбами для гібридної війни.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що напередодні виборів в Україні в соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби Російської Федерації.

Як писало РБК-Україна, російські спецслужби готували теракт у метро Харкова напередодні виборів президента.

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