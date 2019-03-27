РФ планує заразити сервер ЦВК "вірусом-закладкою", - розвідка

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РФ планує провести безпрецедентні кібератаки на сервери ЦВК та окружних виборчих комісій

Служба зовнішньої розвідки заявляє, що спецслужби Російської Федерації планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України у день виборів президента України. Про це повідомляється на сайті розвідки.

У СЗР повідомили, що Росія планує провести безпрецедентні кібератаки на сервери ЦВК та окружних виборчих комісій України у день президентських виборів 31 березня з метою поставити під сумнів легітимність виборчого процесу.

Так, РФ планує зараження "вірусом-закладкою", який здатен спотворювати статистичні дані серверів і комп’ютерів виборчих округів і дільниць. Активувати цю програму планується у день виборів атакою вірусів інших типів, спрямованих на перешкоджання передачі даних до ЦВК та централізованого підрахунку голосів у режимі онлайн.

За інформацією СЗР, для запланованих атак будуть використовувати програми-шкідники, розроблені російськими спецслужбами для гібридної війни.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що напередодні виборів в Україні в соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби Російської Федерації.

Як писало РБК-Україна, російські спецслужби готували теракт у метро Харкова напередодні виборів президента.