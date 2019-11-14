ЦВК зареєструвала В'ятровича народним депутатом

Фото: Володимир В'ятрович (kmu.gov.ua)

Відповідне рішення було прийняте сьогодні

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала колишнього очільника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича народним депутатом України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зазначається, що В'ятровича зареєстрували після того, як Ірина Луценко достроково припинила свої повноваження народного депутата.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року В’ятровича Володимира Михайловича, 1977 року народження, проживає в смт Ворзель міста Ірпінь Київської області, члена політичної партії "Європейська солідарність", включеного до виборчого списку політичної партії "Європейська Солідарність" під № 25", - йдеться в повідомленні.

Про те, що рішення про його реєстрацію вже прийняте повідомив і сам В'ятрович у Facebook, а також опублікував світлину на підтвердження цього.

"Є рішення ЦВК про визнання В’ятровича В.М. обраним народним депутатом", - написав він.

Цю інформацію тако сообщила Громадянська мережа ОПОРА у Facebook.

"14 листопада на черговому засіданні ЦВК, Комісія визнала Володимира В’ятровича обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах, які відбулись 21 липня. Його визнали обраним у зв’язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Ірини Луценко. В’ятрович був наступним у партійному списку Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні.

Голова Комісії Олег Диденко вручив посвідчення вже зареєстрованому народному обранцю.

Раніше стало відомо, що екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної ради поточного скликання після того, як Ірина Луценко достроково припинила свої повноваження 4 листопада.

РБК-Україна писало, що В'ятрович заявляв, що в парламенті збирається "зупиняти "русскій мір".