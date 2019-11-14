ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зареєструвала В'ятровича народним депутатом

Новини » Політика     14.11.2019 - 19:05
ЦВК зареєструвала В'ятровича народним депутатом
Фото: Володимир В'ятрович (kmu.gov.ua)

Відповідне рішення було прийняте сьогодні

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала колишнього очільника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича народним депутатом України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зазначається, що В'ятровича зареєстрували після того, як Ірина Луценко достроково припинила свої повноваження народного депутата.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року В’ятровича Володимира Михайловича, 1977 року народження, проживає в смт Ворзель міста Ірпінь Київської області, члена політичної партії "Європейська солідарність", включеного до виборчого списку політичної партії "Європейська Солідарність" під № 25", - йдеться в повідомленні.

Про те, що рішення про його реєстрацію вже прийняте повідомив і сам В'ятрович у Facebook, а також опублікував світлину на підтвердження цього.

"Є рішення ЦВК про визнання В’ятровича В.М. обраним народним депутатом", - написав він.

ЦВК зареєструвала В'ятровича народним депутатом

Цю інформацію тако сообщила Громадянська мережа ОПОРА у Facebook.

"14 листопада на черговому засіданні ЦВК, Комісія визнала Володимира В’ятровича обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах, які відбулись 21 липня. Його визнали обраним у зв’язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Ірини Луценко. В’ятрович був наступним у партійному списку Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні.

Голова Комісії Олег Диденко вручив посвідчення вже зареєстрованому народному обранцю.

Раніше стало відомо, що екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної ради поточного скликання після того, як Ірина Луценко достроково припинила свої повноваження 4 листопада.

РБК-Україна писало, що В'ятрович заявляв, що в парламенті збирається "зупиняти "русскій мір".

ЦВК зареєструвала Рудика народним депутатом ЦВК визнала Рудика переможцем на виборах в Раду на 198 окрузі
Новини України Центральна виборча комісіяВладимир Вятрович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся