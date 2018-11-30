ВПС Німеччини назвали причину поломки літака Меркель

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Причиною став електричний збій

У німецьких Військово-повітряних силах (ВПС) заявили, що причиною екстреної посадки літака канцлера Німеччини Ангели Меркель став електричний збій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Причиною була (електронна) розподільна коробка", - уточнив він.

РБК-Україна писало, що літак, в якому летіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміт G20 в Аргентину, був змушений здійснити посадку через технічні проблеми. Однак тоді не уточнювалося, про які саме проблеми була мова.

Раніше повідомлялося, що поточна ситуація в Україні, насамперед в Азовському морі, стане одним з пунктів порядку денного роботи саміту G20, який відбудеться в Аргентині.

Також нагадаємо, Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним. Пізніше американський і російський уряд обмінялися телефонними дзвінками.