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Літак Меркель вимушено приземлився на дорозі на саміт G20

Новини » Політика    29.11.2018 - 22:49
Літак Меркель вимушено приземлився на дорозі на саміт G20
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Літак здійснив посадку через технічні проблеми

Літак, в якому летіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміт G20 в Аргентину, був змушений здійснити посадку через технічні проблеми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, політ тривав лише годину. Екіпаж урядового лайнера знаходився над Нідерландами, коли прийняв рішення повернутися в Німеччину. Літак приземлився в Кельні, де канцлеру підготують інший лайнер.

Проте в повідомленні не уточнюється, про які саме проблеми йдеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поточна ситуація в Україні, насамперед в Азовському морі, стане одним з пунктів порядку денного роботи саміту G20, який відбудеться в Аргентині.

Гройсман під час візиту до Німеччини у четвер, 29 листопада, зазначив, що ситуація в Україні буде мати вплив на подальший розвиток всього континенту.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Американський лідер планував зустрітися з Путіним на поях саміту "Великої двадцятки".

Ситуація в Азовському морі буде одним із пунктів порядку денного саміту G20, - Гройсман Трамп вважає, що саміт G20 "дуже хорошим часом" для зустрічі з Путіним
Новини України G20ГерманияСамітАнгела Меркель
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