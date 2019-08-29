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Дубілет погодився стати міністром Кабміну

Новини » Політика    29.08.2019 - 17:59
Дубілет погодився стати міністром Кабміну
Фото: Дмитро Дубілет (facebook.com/dubilet)

Через це він вийде з керівництва Monobank

Співзасновник мобільного банку Monobank Дмитро Дубілет погодився зайняти посаду міністра Кабінету міністрів. Про це в Facebook повідомив його бізнес-партнер Олег Гороховський.

За його словами, Дубілет буде міністром Кабінету міністрів.

"... і, на превеликий жаль, залишає проект Monobank. Якщо Рада підтримає його кандидатуру, зрозуміло. Упевнений, що для країни Діма принесе багато користі і тепер можна точно говорити, що все в Україні буде супер!", - написав Гороховський.

Дубілет погодився стати міністром Кабміну

До націоналізації Приватбанку Дубілет працював там IT-директором (у 2012-2016 роках), а його батько був головою правління фінустанови, яка належала олігарху Ігорю Коломойському.

Зазначимо, Дубілет в одному з інтерв'ю допускав можливість роботи у виконавчих органах влади, якщо "там будуть цікаві проекти". Також він заявляв, що йому пропонували балотуватися на позачергових парламентських виборах від "Слуги народу", однак він відповів відмовою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, яким може бути склад нового Кабінету міністрів. У цей список входить Дмитро Дубілет.

Нагадаємо, новим спікером Верховної Ради став колишній глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Його кандидатуру підтримали 382 нардепа з різних фракцій.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДмитрий Дубилет
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