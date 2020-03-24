Введення ПП призведе до банкрутства бізнесу в Україні, - Громико

Фото: Олександр Громико (facebook.com)

Громико вважає, що навіть продовження карантину ще на місяць може призвести до закриття підприємств

Введення в Україні надзвичайного стану через спалах коронавірусу сьогодні призведе до банкрутства підприємств та краху економіки. Про це заявив президент української асоціації виробників електротехніки, представник української ради бізнесу Олександр Громико в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

Так, він прокоментував питання про те, як введення надзвичайного стану позначитися на сфері бізнесу.

За його словами, навіть продовження карантину ще на місяць може призвести до закриття підприємств.

"Сьогодні вже було сказано, що вся сфера послуг лежить фактично. Рітейл - те саме. Якщо ще місяць це триватиме, то буде просто банкрутство, закриття підприємств. Потім дуже складно зібрати людей і відкритися заново. Тому на мій погляд, потрібно порівнювати наші можливості", - заявив Громико.

"Однозначно, принаймні на цьому етапі, краще відтягнути момент введення надзвичайної ситуації, тому що економіка стане, буде банкрутство підприємств. Буде відсутність прибутку, відсутність податків. Це призведе просто до голодних бунтів", - додав він.

Нагадаємо, що 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Пізніше введення режиму надзвичайної ситуації схвалили у Львівської області. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав Верховну раду ввести надзвичайний стан в Україні у зв'язку з коронавірусом.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що в Україні поки що немає необхідності вводити надзвичайний стан.