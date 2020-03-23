В Україні наразі немає потреби вводити надзвичайний стан, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами прем’єро, наразі достатньо вжитих заходів щодо введення надзвичайної ситуації в регіонах

В Україні наразі немає потреби вводити надзвичайний стан у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голова уряду відповів на питання, чи обговорювали на засіданні уряду можливість введення надзвичайного стану цього тижня.

"На даний момент немає потреби запровадження надзвичайного стану в Україні. Цього тижня так не виглядає, що є така потреба вводити надзвичайний стан в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі достатньо тих заходів, які вжив уряд щодо введення надзвичайної ситуації в регіонах.

Нагадаємо, в Україні станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав Верховну раду ввести надзвичайний стан в Україні у зв'язку з коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію у трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Згодом надзвичайну ситуацію оголосили у Львівській області. Загалом режим надзвичайної ситуаціїза проваджений вже в 10 областях.