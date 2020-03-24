Введение ЧП приведет к банкротству бизнеса в Украине, - Громыко

Фото: Александр Громыко (facebook.com)

Громыко считает, что даже продление карантина еще на месяц может привести к закрытию предприятий

Введение в Украине чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса сегодня приведет к банкротству предприятий и краху економики. Об этом заявил президент украинской ассоциации производителей электротехники, представитель украинского совета бизнеса Александр Громыко в ефире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

Так, он прокоментировал вопрос о том, как введение чрезвычайного положения отобразиться на сфере бизнеса.

По его словам, даже продление карантина еще на месяц сегодня может привести к закрытию предприятий.

"Сегодня уже было сказано, что вся сфера услуг лежит фактически. Ритейл - то же самое. Если еще месяц это продлится, то будет просто банкротство, закрытие предприятий. Потом очень сложно собрать людей и открыться заново. Поэтому на мой взгляд, нужно соизмерять наши возможности", - заявил Громыко.

"Однозначно, по крайней мере на данном этапе, лучше оттянуть момент введения чрезвычайной ситуации, потому что економика встанет, будет банкротство предприятий. Будет отсутствие прибыли, отсутствие налогов. Это приведет просто к голодным бунтам", - добавил он.

Напомним, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что в Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.