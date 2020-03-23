Ємець просить Раду запровадити надзвичайний стан

Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Ємець просить запровадити НС "заради спасіння українців"

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець через коронавірус в Україні просить Верховну раду ввести надзвичайний стан. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

Повідомляється, що Ємець закликав народних депутатів "проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців" зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану.

"Попередньо всі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про нібито відставку Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Зокрема, сьогодні про це заявляв народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський. Однак в коментарі РБК-Україна прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Артем Дехтяренко заявив, що міністерство продовжує працювати в посиленому режимі, а информацію про відставку міністра потрібно уточнювати "у тих, хто її поширює".

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Рада може зібратися на позачергове засідання не раніше 25 березня. На цьому засіданні можуть проголосувати про введення надзвичайного стану.