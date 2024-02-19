Угледар в зоне риска? Эксперт ответил, почему растет давление на город с севера

В прошлом году россияне уже пытались атаковать Угледар с юга, однако потерпели поражение в одном из крупнейших танковых сражений. На этот раз россияне могут попытаться атаковать Угледар с севера.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки сменит фронт и есть ли силы отразить удар РФ" .

Как рассказал военный эксперт Александр Коваленко, на этот раз оккупанты могут ударить с севера, ведь уже сейчас они продвигаются через село Новомихайловка.

Стоит заметить, что неизвестно сколько сейчас взыскано российских войск на указанном направлении. Однако есть угроза, что захват Авдеевки освободит резервы для ударов с севера, а к атакам с юга могут привлечь 40-тысячную группировку из Мариуполя. Последняя активизация немного западнее Новодонецкого лишь подтверждает нависшую угрозу над Угледаром.

"После захвата Марьинки для них стало приоритетом продвижения в районе Новомихайловки и в направлении Водяного из Сладкого. Чтобы создать с севера зону риска. Угледар им нужен, чтобы снизить огневое влияние Сил обороны на железную дорогу в Волновахе", - рассказывает Коваленко.

По его мнению, после Авдеевки приоритетом для россиян будет Купянск и Часов Яр. Угледар – в перспективе, как и в Запорожской области, где возобновились активные бои. В прошлом году Силы обороны отвоевали Роботинский выступ площадью 10 на 10 км и, похоже, Россия настроена вернуть позиции. Как заявил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, туда стянули серьезные силы.

"Мы видим, что группировка врага, которая там сконцентрировалась за последние несколько дней или даже недель, - она по своим размерам превосходит в личном составе та группировка, которая задействована на Авдеевском направлении", - говорил он.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины опубликовали аудиоперехват, в котором российский оккупант жаловался, что их начали гнать на Угледар "в эту мясорубку". Интервент рассказывал, что ВС РФ не имеют там успеха и несут значительные потери живой силы.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о своем решении начать выход сил обороны из города Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности называл такое решение правильным и профессиональным, поскольку оно позволяет сохранить жизнь личного состава.

По данным командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, за четыре месяца боев за Авдеевку российские войска потеряли 47 тысяч солдат. Также украинские военные уничтожили сотни танков, артиллерийских установок и бронемашин противника.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

В то же время, российские захватчики после взятия под контроль Авдеевки продолжают наступление на этом направлении. За прошедшие сутки россияне предприняли вблизи города попытки массированных штурмов возле села Ласточкино, однако Силы обороны Украины отразили вражеские атаки.

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