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ВСУ отразили штурмы россиян возле Ласточкиного на Авдеевском направлении, - DeepState

Понедельник 19 февраля 2024 02:40
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ВСУ отразили штурмы россиян возле Ласточкиного на Авдеевском направлении, - DeepState Фото: украинские военные отразили штурмы российских оккупантов возле Ласточкиного недалеко от Авдеевки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики после взятия под контроль Авдеевки предприняли вблизи города попытки массированных штурмов возле Ласточкиного, однако Силы обороны Украины отразили вражеские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepStateMap.

Ситуация на Авдеевском направлении

Интервенты пробовали штурмовать возле Ласточкино, которое находится северо-западнее Авдеевки, откуда уже вышли украинские войска. Атаки в районе Ласточкино противник совершал значительным числом пехоты, но все эти попытки оказались для врага неудачными.

ВСУ отразили штурмы россиян возле Ласточкиного на Авдеевском направлении, - DeepState

Отмечается, что оккупанты сейчас проводят накопления по посадкам, и, вероятно, возобновит штурмовые действия уже в ближайшие дни.

Также сообщается, что войска РФ атакуют в Первомайском и подошли вплотную к Невельскому. Бои ведутся у н.п. Георгиевка, Победа и Новомихайловка, где "противник усилил давление".

ВСУ отразили штурмы россиян возле Ласточкиного на Авдеевском направлении, - DeepState

Аналитики ресурса отмечают, что после завершения боев за саму Авдеевку российским оккупантам, вероятно, нужно принимать решение о переброске основных сил на другие участки фронта.

"Враг может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, Часовом Яре или Работино", - говорится в публикации.

Ситуация на Бахмутском направлении

На этом отрезке фронта российские захватчики совершали штурмовые действия в Белогоровке (Луганская область), но получили отпор со стороны Сил обороны.

ВСУ отразили штурмы россиян возле Ласточкиного на Авдеевском направлении, - DeepState

Войска РФ пытаются найти в Богдановке "слабые места" с целью продавить линию столкновения. В публикации говорится, что возле Ивановки интервенты имеют успехи, и продолжают проводить там штурмовые действия.

Также отмечается, что враг продвинулся у Ивановского к западу от Бахмута.

ВСУ отразили штурмы россиян возле Ласточкиного на Авдеевском направлении, - DeepState

Ситуация на Сватовском отрезке фронта

На этой части фронта российские оккупанты проводят ротацию. Также враг продолжает усиливать давление в районе Тернов и Ямполевки.

ВСУ отразили штурмы россиян возле Ласточкиного на Авдеевском направлении, - DeepState

Ситуация на Запорожском отрезке

Войска РФ приступили к массированной атаке от Работино до Вербового. К юго-западу от последнего противника удалось пробить оборону ВСУ, говорится в материале, и украинские защитники пытаются "ликвидировать эту проблему".

Также отмечается, что в воскресенье интенсивность несколько спала. В публикации указывается, что части российских захватчиков удалось прорваться в Работино, но большинство из них уже были ликвидированы бойцами ВСУ.

ВСУ отразили штурмы россиян возле Ласточкиного на Авдеевском направлении, - DeepState

Ситуация на других оттенках фронта

На Бердянском отрезке активизировались российские оккупанты, в частности возле Новодонецкого, где продолжаются боевые действия. На Таврическом, Северском оттенках, а также у других частей северной границы - изменения не зафиксированы.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным вечернего возведения Генерального штаба ВСУ 18 февраля, в течение суток на фронтах произошло 56 боевых столкновений.

Ранее в воскресенье представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой рассказал, что подразделения ВСУ были выведены из Авдеевки на новые более выгодные позиции. В свою очередь оккупанты пытаются наступать на Ласточкино на этом направлении. Там за сутки было отбито 14 атак.

Добавим, как рассказали в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт - читайте в материале РБК-Украина.

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