ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вучич пожаловался Путину на "сложности" для Сербии из-за войны РФ против Украины

Вторник 02 сентября 2025 17:12
UA EN RU
Вучич пожаловался Путину на "сложности" для Сербии из-за войны РФ против Украины Фото: президент Сербии Александар Вучич и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным цинично пожаловался на сложную ситуацию для его страны из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Как передает РБК-Украина, заявление Вучича приводит Blic.

Сербский лидер обратился к главе Кремля на русском языке и поблагодарил того за "теплый прием" во время визита в Москву 9 мая.

По словам Вучича, для Сербии якобы очень важно сотрудничество с Россией на всех уровнях. В частности, президент назвал энергетику, в особенности закупки газа, очень важной сферой.

"Хочу сообщить, что с начала "украинского кризиса" Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с давлением, но нам все же удалось сохранить принципиальную позицию по отношению к Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся оставаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации", - добавил Вучич.

Он выразил уверенность, что Сербия и Россия смогут укрепить отношения на самом высоком уровне.

Санкции против РФ

Напомним, Сербия отказывается поддерживать санкции Евросоюза против России, несмотря на желание вступить в блок.

В частности, в июле президент Сербии Александар Вучич заверял, что его страна не планирует вводить ограничения против России.

По мнению сербского лидера, его страна придерживается "принципиальной политики нейтралитета".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Сербия Вучич Война в Украине
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком