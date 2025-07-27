Вучич после заявления министра отрицает возможность санкций против РФ
Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения санкций против России. Он опроверг заявление сербского министра по делам Европы Неманья Старовича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича, которое цитирует Dnevnik.
Вучич заявил, что Сербия продолжает свою "принципиальную политику" нейтралитета, которая "никому не нравилась, ни тем, кто на Западе, ни тем, кто на Востоке".
"Мы проводим свою политику, и она базируется на принципах, а не на том, нам что-то нравится, или нам что-то подходит в тот или иной момент", - сказал президент Сербии.
Лидер опроверг заявление министра по делам Европы Неманья Старовича, сказав, что тот говорил "неосторожно". Вучич подчеркнул, что Сербия не введет санкции против Москвы.
"Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ еле ждут, чтобы найти что-то, за что можно критиковать Сербию, и мне жаль, что у нас на внутренней политической арене есть много людей, которые скорее бросаются на защиту россиян, чем они когда-либо бросились бы на защиту Сербии. Я должен разочаровать их всех вместе, Сербия не введет санкции против Российской Федерации", - заявил он.
Что сказал министр
На днях сербский министр по делам Европы Неманья Старович заявил, что страна не поддерживает санкции ЕС против России, потому что это больше влияет на ее экономику, чем на Москву.
Однако Старович также назвал условие для введения санкций против России. По его словам, это произойдет "если членство в ЕС будет приближаться", то есть за несколько месяцев до даты вступления Сербии.
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