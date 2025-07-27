ua en ru
Вс, 27 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вучич после заявления министра отрицает возможность санкций против РФ

Белград, Воскресенье 27 июля 2025 14:13
UA EN RU
Вучич после заявления министра отрицает возможность санкций против РФ Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения санкций против России. Он опроверг заявление сербского министра по делам Европы Неманья Старовича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича, которое цитирует Dnevnik.

Вучич заявил, что Сербия продолжает свою "принципиальную политику" нейтралитета, которая "никому не нравилась, ни тем, кто на Западе, ни тем, кто на Востоке".

"Мы проводим свою политику, и она базируется на принципах, а не на том, нам что-то нравится, или нам что-то подходит в тот или иной момент", - сказал президент Сербии.

Лидер опроверг заявление министра по делам Европы Неманья Старовича, сказав, что тот говорил "неосторожно". Вучич подчеркнул, что Сербия не введет санкции против Москвы.

"Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ еле ждут, чтобы найти что-то, за что можно критиковать Сербию, и мне жаль, что у нас на внутренней политической арене есть много людей, которые скорее бросаются на защиту россиян, чем они когда-либо бросились бы на защиту Сербии. Я должен разочаровать их всех вместе, Сербия не введет санкции против Российской Федерации", - заявил он.

Что сказал министр

На днях сербский министр по делам Европы Неманья Старович заявил, что страна не поддерживает санкции ЕС против России, потому что это больше влияет на ее экономику, чем на Москву.

Однако Старович также назвал условие для введения санкций против России. По его словам, это произойдет "если членство в ЕС будет приближаться", то есть за несколько месяцев до даты вступления Сербии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сербия Вучич
Новости
Есть ли проблемы со светом в регионах Украины: ответ Минэнерго
Есть ли проблемы со светом в регионах Украины: ответ Минэнерго
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку