Вучич анонсировал возобновление работы подсанкционного завода "Газпрома" в Сербии

Вучич во время общения с прессой в Белграде 4 января заявил, что ожидает прибытия первых партий нефти и возобновления работы на нефтеперерабатывающем заводе компании NIS уже к середине января.

"Я ожидаю, что первые 85 тысяч тонн сырой нефти прибудут до 15 января и что нефтеперерабатывающий завод начнет работать 17 или 18 января, а производство нефтепродуктов начнется 25 или 26 января", - сказал он.

NIS - это единственная нефтеперерабатывающая компания в Сербии, которая обеспечивает большинство нефтяных потребностей страны. Она находится под санкциями США из-за того, что немалая доля компании принадлежит россиянам, в том числе российским подсанкционным государственным компаниям.

Так, сербско-российское подразделение "Газпрома" Gazprom Neft владеет 44,9% акций компании, сам "Газпром - 11,3%. Правительству Сербии принадлежит только 29,9%. США дали NIS время на то, чтобы провести переговоры о смене собственника и продаже доли россиян. С того момента сроки постоянно сдвигаются.