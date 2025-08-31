Вмешательство РФ в выборы президента США: Трамп не против ареста экс-директоров ЦРУ и ФБР

Президент США Дональд Трамп не против взятия под стражу экс-руководителей ФБР Джеймса Коми и ЦРУ Джона Бреннана. Их подозревают в распространении ложной информации о вмешательстве России в выборы в 2016 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Daily Caller .

Глава Белого дома назвал Коми и Бреннана "плохими" и "очень-очень больными людьми", а фальсификацию результатов выборов президента в 2016 назвал "преступлением века".

"Они плохие люди, и они очень, очень больные люди, даже хуже, чем просто плохие. Они больны", - сказал Трамп.

Президент отметил, что не может с уверенностью сказать, будут ли задержания.

Впрочем, он подчеркнул, что бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, также виновата.

"У нас были неопровержимые доказательства в отношении Хиллари. Я не хотел этого видеть. Я не хотел, чтобы, знаете, жена президента попала в тюрьму, но она была абсолютно виновна. На больших митингах люди кричали: "Арестуйте ее!". Но после того, как мы выиграли выборы, я был очень великодушным", - сказал Трамп.