ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Втручання РФ у вибори президента США: Трамп не проти арешту екс-директорів ЦРУ та ФБР

Неділя 31 серпня 2025 02:19
UA EN RU
Втручання РФ у вибори президента США: Трамп не проти арешту екс-директорів ЦРУ та ФБР Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не проти взяття під варту екс-керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана. Їх підозрюють у поширенні неправдивої інформації про втручання Росії у вибори в 2016 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Daily Caller.

Очільник Білого дому назвав Комі та Бреннана "поганими" і "дуже-дуже хворими людьми", а фальсифікацію результатів виборів президента у 2016 році назвав "злочином століття".

"Вони погані люди, і вони дуже, дуже хворі люди, навіть гірше, ніж просто погані. Вони хворі", - сказав Трамп.

Президент зазначив, що не може зі впевненістю сказати, чи будуть затримання.

Натомість він підкреслив, що колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, також винна.

"У нас були беззаперечні докази щодо Гілларі. Я не хотів цього бачити. Я не хотів, щоб, знаєте, дружина президента потрапила до в’язниці, але вона була абсолютно винна. На великих мітингах люди кричали: "Заарештуйте її!". Однак після того, як ми виграли вибори, я був дуже великодушним", - сказав Трамп.

Справа про втручання у вибори президента США

У липні директор національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила звіт, в якому зазначається, що після виборів 2016 року адміністрація Барака Обами змінила дані про втручання Росії у вибори, щоб спробувати усунути Дональда Трампа від влади.

ЦРУ в своєму звіті підтвердило цю інформацію і вказало на численні процедурні порушення під час складання оцінки втручання РФ у президентські вибори.

Опісля Національна розвідка США звільнила високопоставленого аналітика ЦРУ, що підготувала доповідь про втручання РФ у вибори.

Генпрокурор США Пам Бонді доручила Міністерству юстиції почати розслідування великого журі щодо перевірки порушення адміністрацією Обами федерального законодавства у цій справі.

Колишній заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що розслідування зв'язків Трампа з Росією було спробою змови розвідувальної служби і Демократичної партії.

Він закликав притягнути до кримінальної відповідальності Гілларі Клінтон та екс-посадовців адміністрації Обами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦРУ ФБР Хиллари Клинтон
Новини
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим