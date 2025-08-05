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Прокурор США инициировала судебные слушания против экс-администрации Обамы

Вторник 05 августа 2025 09:12
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Прокурор США инициировала судебные слушания против экс-администрации Обамы Фото: Генеральный прокурор США Пэм Бонди (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила Министерству юстиции начать расследование большого жюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Цель - это установление, могли ли должностные лица администрации Барака Обамы нарушить федеральное законодательство при оценке действий России в период президентских выборов 2016 года.

Федеральному прокурору поручено представить большому жюри имеющиеся доказательства, которые могут свидетельствовать о потенциальных нарушениях.

Однако в письме, которое подписала Бонди, не уточняется, какие именно обвинения рассматриваются, кто будет расследован и когда начнутся слушания.

Обвинения

Инициатива стала публичной после заявления директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая в июле на брифинге в Белом доме обвинила отдельных должностных лиц времен Обамы в "предательском заговоре" против тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа.

Она также сообщила, что уже передала соответствующие уголовные справки в Минюст.

В то же время бывшие представители Министерства юстиции и национальной безопасности США раскритиковали инициативу, назвав ее "опасным политическим шагом" и "попыткой отвлечь внимание от других скандалов", в частности дела Джеффри Эпштейна.

Политический контекст и позиции сторон

Законодатели-демократы считают, что администрация Трампа пытается политизировать деятельность правоохранительных органов и переписать историю вмешательства РФ в выборы 2016 года.

Они также обвиняют Трампа в стремлении использовать государственные институты для преследования политических оппонентов.

В ответ на это представители консервативного крыла требуют обнародования документов, связанных с деятельностью ФБР, ЦРУ и разведки в 2016 году.

В частности, критика звучит в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми и экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, которых обвиняют в якобы политическом влиянии на расследование в отношении команды Трампа.

Предыдущие расследования и выводы

Также стоит упомянуть расследование Джона Дарема, назначенного при администрации Трампа.

В течение трех лет он не смог найти доказательств сговора между разведывательными структурами и администрацией Обамы, что могло бы свидетельствовать о фальсификации информации о действиях России.

Трамп продолжает публично призывать к арестам бывших чиновников, неоднократно публикуя в соцсетях видео, в том числе с использованием искусственного интеллекта, где изображается арест Обамы.

Напомним, что директор Федерального разведывательного Бюро США Кэш Патель "случайно обнаружил" секретные документы относительно "связей" президента Дональда Трампа с РФ.

Подробнее о том, что известно о директоре Федерального бюро расследований США - читайте в материале РБК-Украина.

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