Соратник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер призвал преследовать Хиллари Клинтон и чиновников администрации Обамы за якобы "переворот" против президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Global .

Так, бывший заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что расследование связей Трампа с Россией было не чем иным, как попыткой сговора разведывательной службы и Демократической партии.

По его словам, "мистификация" о российском следе в кампании Трампа является "самым большим обманом в истории США".

Стивен Миллер утверждает, что новые разведывательные данные доказывают, что все это было спланировано заранее и соответствует признакам "подстрекательского заговора". Среди обвиняемых - бывшие руководители ЦРУ и ФБР, а также сенатор Адам Шиффа.

"Сейчас настало время ответственности, чтобы мы могли вернуть эту демократию", - подчеркнул Миллер, добавив, что ждет активных действий со стороны Минюста.

Этими словами заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер призвал к уголовному преследованию бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон и бывших должностных лиц администрации Обамы за "переворот" против президента Дональда Трампа в рамках расследования в отношении России.

На эти обвинения в офисе Обамы ответили жестко, назвав заявления "странными, абсурдными и попыткой отвлечь внимание от настоящих проблем".