Потеряли имущество в оккупации? В "Дії" запустят услугу для получения репараций

Старт бета-тестирования

Как отмечают на портале, в Украине запускают запись на бета-тестирование новой услуги категории C3.2.

Она позволяет юридическим лицам подать заявление в международный Реестр убытков, если их активы оказались на временно оккупированных территориях.

"Если юридическое лицо потеряло контроль над своим имуществом из-за оккупации после 24 февраля 2022 года, это можно официально зафиксировать на международном уровне", - отмечают разработчики сервиса.

Приобщиться к тестированию может руководитель компании или уполномоченный представитель с цифровой подписью. Запись на участие уже открыта непосредственно на портале "Дія".

Механизм возмещения

Главная цель сервиса - подготовить основу для выплаты компенсаций. Все собранные данные и доказательства будут переданы специальной комиссии, которая работает в рамках международного Реестра.

"После внесения заявления и доказательств в Реестр его передадут компенсационной комиссии, которая будет определять размер причитающейся компенсации", - объясняют в "Дії".

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции в сотрудничестве с международными партнерами, в частности UK DIGIT и программой EGAP.