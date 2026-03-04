RU

Общество Образование Деньги Изменения

Потеряли имущество в оккупации? В "Дії" запустят услугу для получения репараций

18:03 04.03.2026 Ср
2 мин
Действительно ли украинские компании получат компенсацию за утраченное имущество?
aimg Сергей Козачук
Фото: в Дії запустили бета-тест услуги C3.2 (diia.gov.ua)

Юридические лица, которые потеряли контроль над имуществом на временно оккупированных территориях, теперь могут подать заявление о репарациях через портал "Дія".

Старт бета-тестирования

Как отмечают на портале, в Украине запускают запись на бета-тестирование новой услуги категории C3.2.

Она позволяет юридическим лицам подать заявление в международный Реестр убытков, если их активы оказались на временно оккупированных территориях.

"Если юридическое лицо потеряло контроль над своим имуществом из-за оккупации после 24 февраля 2022 года, это можно официально зафиксировать на международном уровне", - отмечают разработчики сервиса.

Приобщиться к тестированию может руководитель компании или уполномоченный представитель с цифровой подписью. Запись на участие уже открыта непосредственно на портале "Дія".

Механизм возмещения

Главная цель сервиса - подготовить основу для выплаты компенсаций. Все собранные данные и доказательства будут переданы специальной комиссии, которая работает в рамках международного Реестра.

"После внесения заявления и доказательств в Реестр его передадут компенсационной комиссии, которая будет определять размер причитающейся компенсации", - объясняют в "Дії".

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции в сотрудничестве с международными партнерами, в частности UK DIGIT и программой EGAP.

Реестр убытков и компенсации

Напомним, международный Реестр убытков был официально запущен в марте 2024 года, чтобы зафиксировать все разрушения, вызванные российской агрессией. Это стало первым шагом к созданию глобального механизма репараций.

Сейчас ожидается, что миллионы украинцев смогут получить компенсации за уничтоженное имущество и другие виды ущерба.

В частности, на возмещение могут претендовать и украинские беженцы, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны.

