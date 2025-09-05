ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Потери врага на 5 сентября: ВСУ "минуснули" еще более 800 оккупантов и 50 артсистем

Украина, Пятница 05 сентября 2025 07:45
UA EN RU
Потери врага на 5 сентября: ВСУ "минуснули" еще более 800 оккупантов и 50 артсистем Иллюстративное фото: разбитая российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Силы обороны Украины продолжают наносить значительные потери стране-агрессору России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

За последние сутки, с 4 на 5 сентября, россияне потеряли на фронте еще 810 солдат. Таким образом с начала полномасштабной агрессии России враг потерял 1 086 220 военнослужащих.

Кроме того, за последние сутки значительные потери понесли российские артиллерийские и бронетанковые подразделения, ведь ВСУ уничтожили 50 артсистем врага.

По состоянию на 5 сентября 2025 года, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 086 220 (+810) человек;
  • танков - 11 159 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин - 23 243 (+2) единицы;
  • артиллерийских систем - 32 435 (+50) единиц;
  • реактивных систем залпового огня -1 480 (+1) единица;
  • средств противовоздушной обороны - 1 216 (+1) единица;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 56 267 (+222) единицы;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 831 (+139) единиц.

Потери врага на 5 сентября: ВСУ &quot;минуснули&quot; еще более 800 оккупантов и 50 артсистем

Ситуация на фронте

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".

А тем временем самые ожесточенные бои происходят на Покровском и Лиманском направлениях.

Так, российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ Российская Федерация
Новости
ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW
ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России