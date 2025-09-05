Втрати ворога на 5 вересня: ЗСУ "мінуснули" ще понад 800 окупантів і 50 артсистем
Сили оборони України продовжують завдавати значних втрат країні-агресорці Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.
За останню добу, з 4 на 5 вересня, росіяни втратили на фронті ще 810 солдатів. Таким чином від початку повномасштабної агресії Росії ворог втратив 1 086 220 військовослужбовців.
Крім того, за останню добу значні втрати понесли російські артилерійські та бронетанкові підрозділи, адже ЗСУ знищили 50 артсистем ворога.
Станом на 5 вересня 2025 року, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 086 220 (+810) осіб;
- танків - 11 159 (+2) одиниці;
- бойових броньованих машин - 23 243 (+2) одиниці;
- артилерійських систем - 32 435 (+50) одиниць;
- реактивних систем залпового вогню -1 480 (+1) одиниця;
- засобів протиповітряної оборони - 1 216 (+1) одиниця;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 56 267 (+222) одиниці;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 60 831 (+139) одиниць.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили мають "дуже позитивні результати на Донбасі та готують для російських військ неприємні сюрпризи".
А тим часом найзапекліші бої відбуваються на Покровському та Лиманському напрямках.
Так, російське військове командування поставило нову задачу перед окупантами - захопити одразу три міста Донеччини впродовж осені. Мова про Покровськ, Мирноград та Добропілля.