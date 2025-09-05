Втрати ворога на 5 вересня: ЗСУ "мінуснули" ще понад 800 окупантів і 50 артсистем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

За останню добу, з 4 на 5 вересня, росіяни втратили на фронті ще 810 солдатів. Таким чином від початку повномасштабної агресії Росії ворог втратив 1 086 220 військовослужбовців.

Крім того, за останню добу значні втрати понесли російські артилерійські та бронетанкові підрозділи, адже ЗСУ знищили 50 артсистем ворога.

Станом на 5 вересня 2025 року, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року орієнтовно складають: