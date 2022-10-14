Потери России в Украине превысили 64 тысячи военных, - Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 500 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 64 300 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери противника на 14 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 64300 (+500);
- танков - 2521 (+10);
- боевых бронированных машин - 5172 (+5);
- артиллерийских систем - 1566 (+10);
- РСЗО - 362 (+5);
- средства ПВО - 186 (+3);
- самолетов - 268 (+0);
- вертолетов - 240 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1199 (+17);
- крылатые ракеты - 316 (+0);
- корабли / катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9);
- специальная техника - 142 (+2).
Напомним, с начала текущих суток украинским Воздушным силам удалось уничтожить еще восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Кроме того, сообщалось, что на юге украинские военные уничтожили три командных пункта подразделений вражеской 35-й армии и поразили четыре вражеских позиции ПВО.
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