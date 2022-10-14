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Втрати Росії в Україні перевищили 64 тисячі військових, - Генштаб

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П'ятниця 14 жовтня 2022 09:26
Втрати Росії в Україні перевищили 64 тисячі військових, - Генштаб Фото: втрати Росії в Україні перевищили 64 тисячі військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували ще 500 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64300 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника на 14 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 64300 (+500);
  • танків - 2521 (+10);
  • бойових броньованих машин - 5172 (+5);
  • артилерійських систем - 1566 (+10);
  • РСЗВ - 362 (+5);
  • засоби ППО - 186 (+3);
  • літаків - 268 (+0);
  • вертольотів - 240 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1199 (+17);
  • крилаті ракети - 316 (+0);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9);
  • спеціальна техніка - 142 (+2).

    Нагадаємо, з початку поточної доби українським Повітряним силам вдалося знищити ще вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

    Крім того, повідомлялося, що на півдні українські військові знищили три командні пункти підрозділів ворожої 35-ї армії та вразили чотири ворожі позиції ППО.

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