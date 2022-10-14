Втрати Росії в Україні перевищили 64 тисячі військових, - Генштаб
Минулої доби українські військові ліквідували ще 500 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64300 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника на 14 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 64300 (+500);
- танків - 2521 (+10);
- бойових броньованих машин - 5172 (+5);
- артилерійських систем - 1566 (+10);
- РСЗВ - 362 (+5);
- засоби ППО - 186 (+3);
- літаків - 268 (+0);
- вертольотів - 240 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1199 (+17);
- крилаті ракети - 316 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9);
- спеціальна техніка - 142 (+2).
Нагадаємо, з початку поточної доби українським Повітряним силам вдалося знищити ще вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".
Крім того, повідомлялося, що на півдні українські військові знищили три командні пункти підрозділів ворожої 35-ї армії та вразили чотири ворожі позиції ППО.
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