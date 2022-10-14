ВСУ на юге уничтожили три командных пункта россиян

На юге украинские венные уничтожили три командных пункта подразделений вражеской 35-й армии и поразили четыре вражеских позиции ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, как попытки разоблачить наши позиции. Так, днем ДРГ противника вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери.

После обеда нанесено огневое поражение из реактивных систем залпового огня по Апостоловской громаде Криворожья. Без потерь.

Кроме того, как отмечает ОК "Юг", вечером враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа "Калибр". Одну из них, направленную в Одесскую область, силы противовоздушной обороны уничтожили.

Вражеская авиация дважды атаковала наши позиции в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком. Обошлось без потерь.

Командование сообщает, что украинские авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее по результативности: поражено 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 190 огневых задач.

Результатами стало уничтожение двух реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град" и тяжелой огнеметной системы "Сонцепек", станции радиоэлектронной борьбы, двух 120-мм минометов, трех танков, трех командных пунктов подразделений вражеской 35-й армии.

При попытке проведения воздушной разведки враг лишен двух беспилотных шпионов типа "Орлан-10".

В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме выросла до 150 единиц, которые продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма. На боевом дежурстве 3 носителя “Калибров", среди которых один - подводный. Общее снаряжение - до 20 ракет.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области.

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