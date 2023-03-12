Два самолета, почти 6 тысяч оккупантов и 338 единиц техники: потери РФ в Украине за 7 дней

Фото: появились данные по потерям России в Украине за неделю 6-12 марта (GettyImages)

За неделю, с 6 по 12 марта, украинские военные ликвидировали 5970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, 34 ракет и 37 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 6-12.03 ориентировочно составили: личного состава 5970 человек ликвидировано,

танков - 52 ед,

боевых бронированных машин - 77 ед,

артиллерийских систем - 61 ед,

РСЗО - 5 ед,

средств ПВО - 11 ед,

самолетов - 2 ед,

вертолетов - 0 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37,

крылатых ракет – 34,

кораблей /катеров - 0 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49 ед,

специальной техники - 10.