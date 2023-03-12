Два самолета, почти 6 тысяч оккупантов и 338 единиц техники: потери РФ в Украине за 7 дней
Фото: появились данные по потерям России в Украине за неделю 6-12 марта (GettyImages)
За неделю, с 6 по 12 марта, украинские военные ликвидировали 5970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, 34 ракет и 37 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 6-12.03 ориентировочно составили:
- личного состава 5970 человек ликвидировано,
- танков - 52 ед,
- боевых бронированных машин - 77 ед,
- артиллерийских систем - 61 ед,
- РСЗО - 5 ед,
- средств ПВО - 11 ед,
- самолетов - 2 ед,
- вертолетов - 0 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37,
- крылатых ракет – 34,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 ед,
- специальной техники - 10.
Напомним, за февраль украинские военные ликвидировали 21470 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить7 самолетов, 4 вертолета, десятки единиц техники и 77 ракет.
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