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За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ

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Украина, Воскресенье 19 марта 2023 08:17
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 19 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 164910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 танк, 23 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 164910 (+710) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3532 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин - 6853 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 2568 (+8) ед,
  • РСЗО - 507 (+1) ед,
  • средства ПВО - 268 (+3) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+0),
  • крылатые ракеты - 907 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5408 (+4) ед,
  • специальная техника - 262 (+3)

Как сообщалось, украинские защитники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях за минувшие сутки отразили 83 атаки российских захватчиков.

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