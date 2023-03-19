За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)

По данным на утро воскресенья, 19 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 164910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 танк, 23 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили: личного состава - около 164910 (+710) человек ликвидировано,

танков ‒ 3532 (+21) ед,

боевых бронированных машин - 6853 (+23) ед,

артиллерийских систем - 2568 (+8) ед,

РСЗО - 507 (+1) ед,

средства ПВО - 268 (+3) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+0),

крылатые ракеты - 907 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5408 (+4) ед,

специальная техника - 262 (+3)