За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)
По данным на утро воскресенья, 19 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 164910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 танк, 23 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 164910 (+710) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3532 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 6853 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 2568 (+8) ед,
- РСЗО - 507 (+1) ед,
- средства ПВО - 268 (+3) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+0),
- крылатые ракеты - 907 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5408 (+4) ед,
- специальная техника - 262 (+3)
Как сообщалось, украинские защитники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях за минувшие сутки отразили 83 атаки российских захватчиков.
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