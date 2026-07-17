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Потери России на фронте резко возросли, - разведка Эстонии

15:25 17.07.2026 Пт
2 мин
ВСУ уничтожают все больше живой силы врага
aimg Юлия Капитонова
Потери России на фронте резко возросли, - разведка Эстонии Фото: Ситуация для армии РФ продолжает ухудшаться (Getty Images)
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За последние 7 дней потери российских войск на фронте заметно увеличились. Если на прошлой неделе враг в среднем терял 1100 военных убитыми и ранеными за сутки, то на этой неделе - уже 1400.

С таким заявлением выступил глава разведывательного центра Сил обороны Эстоии, полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Эстонские разведчики зафиксировали, что сейчас самыми горячими участками фронта являются:

  • Константиновское направление;
  • Покровское направление;
  • Лиманское направление.

Хотя враг продолжает уверять, что россияне полностью оккупировали Константиновку, эти заявления не соответствуют действительности.

Кивисельг также подтвердил, что в районе Александровки Силы обороны Украины продолжают успешно оттеснять российских военных.

По его словам, на фоне успешных операций ВСУ вражеские войска вынуждены перебрасывать резервы туда, где ситуация для них стремительно ухудшается.

В разведке Эстонии прогнозируют, что в будущем у Украины будут все шансы ослабить способность врага быстро реагировать на изменения тактической ситуации на отдельных участках фронта.

Кроме того, Кивисельг сообщил, что в России продолжает обостряться топливный кризис.

Кремль пытается убедить россиян, что эта проблема вскоре будет решена, однако это маловероятно.

"Нужно отметить, что вред, который наносит Украина, действительно масштабный, и его последствия будут ощутимы еще достаточно продолжительное время", - заявил эстонский полковник.

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, как СБУ уничтожила самолет Ту-95 в Энгельсе.

Также мы писали, что СБС успешно подбили 12 российских судов РФ в Черном море.

Кроме того, стало известно о новой операции украинских сил против вражеского флота.

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