Потери России на фронте резко возросли, - разведка Эстонии
За последние 7 дней потери российских войск на фронте заметно увеличились. Если на прошлой неделе враг в среднем терял 1100 военных убитыми и ранеными за сутки, то на этой неделе - уже 1400.
С таким заявлением выступил глава разведывательного центра Сил обороны Эстоии, полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Эстонские разведчики зафиксировали, что сейчас самыми горячими участками фронта являются:
- Константиновское направление;
- Покровское направление;
- Лиманское направление.
Хотя враг продолжает уверять, что россияне полностью оккупировали Константиновку, эти заявления не соответствуют действительности.
Кивисельг также подтвердил, что в районе Александровки Силы обороны Украины продолжают успешно оттеснять российских военных.
По его словам, на фоне успешных операций ВСУ вражеские войска вынуждены перебрасывать резервы туда, где ситуация для них стремительно ухудшается.
В разведке Эстонии прогнозируют, что в будущем у Украины будут все шансы ослабить способность врага быстро реагировать на изменения тактической ситуации на отдельных участках фронта.
Кроме того, Кивисельг сообщил, что в России продолжает обостряться топливный кризис.
Кремль пытается убедить россиян, что эта проблема вскоре будет решена, однако это маловероятно.
"Нужно отметить, что вред, который наносит Украина, действительно масштабный, и его последствия будут ощутимы еще достаточно продолжительное время", - заявил эстонский полковник.
Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, как СБУ уничтожила самолет Ту-95 в Энгельсе.
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Кроме того, стало известно о новой операции украинских сил против вражеского флота.