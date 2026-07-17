Потери России на фронте резко возросли, - разведка Эстонии

За последние 7 дней потери российских войск на фронте заметно увеличились. Если на прошлой неделе враг в среднем терял 1100 военных убитыми и ранеными за сутки, то на этой неделе - уже 1400.

С таким заявлением выступил глава разведывательного центра Сил обороны Эстоии, полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Эстонские разведчики зафиксировали, что сейчас самыми горячими участками фронта являются:

Константиновское направление;

Покровское направление;

Лиманское направление.

Хотя враг продолжает уверять, что россияне полностью оккупировали Константиновку, эти заявления не соответствуют действительности.

Кивисельг также подтвердил, что в районе Александровки Силы обороны Украины продолжают успешно оттеснять российских военных.

По его словам, на фоне успешных операций ВСУ вражеские войска вынуждены перебрасывать резервы туда, где ситуация для них стремительно ухудшается.

В разведке Эстонии прогнозируют, что в будущем у Украины будут все шансы ослабить способность врага быстро реагировать на изменения тактической ситуации на отдельных участках фронта.

Кроме того, Кивисельг сообщил, что в России продолжает обостряться топливный кризис.

Кремль пытается убедить россиян, что эта проблема вскоре будет решена, однако это маловероятно.

"Нужно отметить, что вред, который наносит Украина, действительно масштабный, и его последствия будут ощутимы еще достаточно продолжительное время", - заявил эстонский полковник.